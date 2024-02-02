Кассьерра объяснил продление контракта с «Зенитом»

В пятницу появилась радостная для болельщиков питерского «Зенита» официальная новость – форвард Матео Кассьерра продлил контракт со своим клубом. Несколько позже колумбийский легионер рассказал, почему принял такое решение.

«Скоро три года как я в России. А значит, могу назвать себя в РПЛ «старичком» (улыбается). Если серьезно, много раз говорил: я чувствую себя здесь как дома. Мне и семье здесь очень хорошо», - говорит Кассьерра телеканалу «Матч ТВ».

Напомним, что в России Кассьерра уже третий сезон. Первый сезон он провёл в «Сочи», с которым стал серебряным призёром чемпионата России. А второй провёл в питерском «Зените».

Стороны клуба и футболиста продлили контракт до конца сезона‑2026/27.