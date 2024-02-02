Нападающий Матео Кассьерра продлил контракт с «Зенитом». 26-летний колумбиец поставил подписи под трудовым соглашением, которое рассчитано до конца сезона 2026/2027. Об этом сообщает пресс-служба питерского клуба.

За «Зенит» Кассьерра выступает с лета 2022 года после трансфера из «Сочи». С тех пор нападающий провёл 56 матчей, в которых забил 21 гол и отдал 13 результативных передач на партнёров.

Ранее в прессе появлялась информация о том, что в новом контракте Кассьерры прописана опция выкупа в 30 миллионов евро.

Как известно, Матео Кассьерра является лучшим бомбардиром текущего чемпионата России с 14 голами.