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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ахметов рассказал про свою адаптацию в «Зените»

02 Февраля 2024 • 21:41 Комментировать

Этой зимой полузащитник Ильзат Ахметов обрёл новую команду – это питерский «Зенит». Ильзат спустя порядка месяца после своего перехода рассказал про адаптацию в стане действующего чемпиона России.

«Мне комфортно, я быстро адаптировался. Ребята в команде приветливые, дружелюбные. В плане адаптации нет проблем, у меня всё достаточно комфортно», - говорит Ахметов Youtube-каналу «Зенита».

Ильзат добавил, что с некоторыми бывшими одноклубниками он пересекался в сборной России. Поэтому заявил, что знает почти полкоманды.

Прежним клубом Ахметова был «Краснодар», текущий лидер РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Ильзат Ахметов
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