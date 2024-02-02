В «Ростове» назвали позицию, которую ещё могут усилить этой зимой

Президент «Ростова», Арташес Арутюнянц рассказал, какую ещё позицию этой зимой дончане смогут усилить.

«Пока что усилений больше не планируется. Но если мы будем нуждаться в игроке для основы, мы сделаем трансфер. Это будет центральный полузащитник», - говорит Арутюнянц телеканалу «Матч ТВ».

Напомним, что «Ростов» завершил первую часть сезона в РПЛ на 10-м месте с 21 баллом. 2 февраля в рамках Winline Зимнего кубка РПЛ дончане уверенно обыграли дубайский «Шабаб Аль-Ахли».

Ранее «Ростов» подписал нападающего Роналдо из «Левски» и защитника Умара Сако из болгарской «Арды».

Отметим, что первый сбор с клубом провёл российский полузащитник Денис Глушаков.