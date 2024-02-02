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В «Ростове» назвали позицию, которую ещё могут усилить этой зимой

02 Февраля 2024 • 21:11 Комментировать

Президент «Ростова», Арташес Арутюнянц рассказал, какую ещё позицию этой зимой дончане смогут усилить.

«Пока что усилений больше не планируется. Но если мы будем нуждаться в игроке для основы, мы сделаем трансфер. Это будет центральный полузащитник», - говорит Арутюнянц телеканалу «Матч ТВ».

Напомним, что «Ростов» завершил первую часть сезона в РПЛ на 10-м месте с 21 баллом. 2 февраля в рамках Winline Зимнего кубка РПЛ дончане уверенно обыграли дубайский «Шабаб Аль-Ахли».

Ранее «Ростов» подписал нападающего Роналдо из «Левски» и защитника Умара Сако из болгарской «Арды».

Отметим, что первый сбор с клубом провёл российский полузащитник Денис Глушаков.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Арташес Арутюнянц
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