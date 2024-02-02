Глебов рассказал, как игроки «Ростов» поздравили Карпина

Лидер «Ростова» Данил Глебов рассказал, как игроки клуба поздравили главного тренера Валерия Карпина с днём рождения. 2 февраля Валерию Георгиевичу исполнилось 55 лет.

«Поздравили всей командой. Подарили бутылочку 12-летнего виски. Думаю, Валерию Георгиевичу подарок понравился, хоть он и не подал вида», - рассказывает Глебов порталу Sport24.

В день рождения главного тренера «Ростов» уверенно обыграл на сборах в ОАЭ дубайский «Шабаб Аль-Ахли» (3:1). Поэтому команда Карпина сделала маленький подарок тренеру и на футбольном поле.

Карпин возглавляет «Ростов» с 2022 года, ранее он тренировал донской клуб с 2017 по 2021 годы.