​«Ривер Плейт» отклонил предложение «Краснодара» по Солари

Атакующий полузащитник «Ривер Плейт» Пабло Солари интересен «Краснодару». Как сообщает в социальных сетях журналист Сесар Луис Мерло, лидер чемпионата России предлагал за 22-летнего игрока 20 миллионов долларов с учётом бонусов за показатели игрока. Впрочем, «Ривер Плейт» это предложение отклонил.

Отмечается, что «Ривер Плейт» владеет 60% экономических прав на Солари. Остальные 40% принадлежат «Коло-Коло», за который аргентинский футболист выступал ранее.

Добавим, что первый официальный матч в 2024 году «Краснодар» проведёт 2 марта – против «Рубина» на своём поле.