Николич: «Конечно, поздравил Карпина, у нас очень хорошие отношения»

Главный тренер «Аль-Шабаба» Марко Николич в эфире канала «Матч ТВ» дал комментарий после матча с «Ростовом».

- Нам понравились два футболиста. Это Картабия и бразилец Юри Сезар.

- Это всё игроки между 19 и 21, 22 года. Здесь есть категория резидентов, это молодой иностранный футболист. Есть пять профессиональных футболистов и еще 10-15 молодых иностранных футболистов.

- Не боитесь, что кто-то из России ими заинтересуется, и придется вступать в переговоры?

- Я бы был счастлив. Почему нет? Уверен, что 3-4 из них, может быть, больше… У нас есть предложения в районе 10 млн евро, 12, 15 за этих молодых бразильцев.

- Успели поздравить Валерия Карпина?

- Конечно, у нас очень хорошие отношения. Перед игрой виделись здесь, пожелал ему всего самого лучшего, здоровья, успехов. Говорили недолго перед игрой и после игры. Очень рад всех видеть.