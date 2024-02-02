Николич: «Мой вратарь, можно так сказать, Никита Медведев пару хороших сэйвов сделал»

Главный тренер «Аль-Шабаба» Марко Николич в эфире канала «Матч ТВ» дал комментарий после матча с «Ростовом».

- Взяли бы вы кого-то из своей команды в тот «Локомотив», где вы были?

- Это было давно. Как я сказал перед игрой, у нас есть очень качественные футболисты. Сегодня мы играли без 5 сборников, вратаря, левого и правого крайних защитников, тоже двух быстрых вингеров. Также не было Луки Милиевоевича и Мунаса Даббура, игроков центра поля и нападающего. Но вы видели очень много молодых футболистов, особенно бразильцев, очень качественных футболистов. Но я доволен игрой. Жаль, что случилась красная карточка. Мне кажется, игра была примерно равная, обе команды имели шансы. Но результат не важен, мне важно, что никто не травмировался. У нас был план, чтобы все футболисты играли полностью, и мы так сделали. Ничего, двигаемся дальше. Через 3-4 дня здесь будет еще игра.

- Вы обещали до матча сопоставить уровни. Каким вам сегодня показался «Ростов»?

- «Ростов» всегда хорошая команда. «Ростов» есть «Ростов». Нам никогда не было легко играть против «Ростова». И последняя игра в России у меня была против «Ростова», неудачная, а Москве. Мне нравится игра моей команды сегодня, были очень опасные первый и второй тайм. Было очень много моментов, мой вратарь, можно так сказать, Никита Медведев пару хороших сэйвов сделал. Вытащил, сделал разницу. Хорошая погода, качественное поле, всё в порядке.