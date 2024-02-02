«Ростов» забил 3 мяча команде Николича в день рождения Карпина

В пятницу стартовал Зимний кубок РПЛ матчем «Аль-Шабаб» - «Ростов». Игор Жезус да Крус коварно бил с рикошетом в ближний угол - вратарь выручил. В ответ Даниил Уткин выдал разрезающий пас к линии штрафной на Николая Комличенко, тот пробросил мяч вперед и открыл счет. У команды Марко Николича прошла передача за спины защитников, и Юри Сезар был точен - 1:1. Кирилл Щетинин здорово проник в штрафную, а с его ударом справился кипер. Несколько штурмов ворот соперников, и ростовчане смогли забить. Даниил Шанталий дважды не смог переиграть вратаря, а Егор Голенков забил - 1:2. Иван Комаров с 20 метров стрельнул в правый угол ворот - еще один гол. Удаление Умара Сако за игру рукой в центре поля было странным, но ничего не поделаешь. Федерико Картабия, казалось, отыграл один мяч ударом от центра штрафной, но там вне игры.

В итоге «Ростов» стартовал с победы со счетом 3:1 в день рождения главного тренера Валерия Карпина.