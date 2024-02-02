Новичок «Ростова» Сако удалился в первом же матче за клуб

В эти минуты на Winline Зимнем Кубке РПЛ проходит матч между «Ростовом» и клубом «Шабаб Аль-Ахли». Во втором тайме игры произошло любопытное событие: новичок «Ростова», защитник Умар Сако удалился в своём первом же матче за дончан.

К удалению привёл подкат ивуарийца в центре поля, после манёвра мяч попал ему в руку.

Напомним, что Сако 27 лет, дончане взяли игрока в аренду до конца текущего сезона из клуба чемпионата Болгарии, «Арды».

Идёт второй тайм матча, «Ростов» уверенно ведёт со счётом 3:1. Голами в составе российского клуба отметились Николай Комличенко, Егор Голенков и Иван Комаров.