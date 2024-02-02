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Сколько заработал и потратил «Зенит» за последние пять лет на трансферах

02 Февраля 2024 • 18:53 Комментировать

Питерский «Зенит» – бессменный чемпион последних пяти сезонов РПЛ. В клуб вкладываются большие финансовые средства, поэтому и отдачу от подопечных Сергея Семака и самого главного тренера всегда ждут только с золотым отблеском. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о том, есть ли зависимость между тем, сколько доходов и расходов понёс «Зенит» в последние пять лет и сколько очков заработал в этих чемпионских сезонах питерский клуб.

Единственный положительный

Сезон-2018/2019 стал единственным для питерского клуба, в котором его бюджет в категории трансферов остался положительным и составил 4 млн евро. 40 млн евро из 41 млн евро общего дохода удалось заработать на продаже Леандро Паредеса в «ПСЖ». Вполне выгодное соглашение для всех сторон, к тому же аргентинец стал чемпионом мира 2022 года. Расходы в размере 37 млн евро были разделены между тремя игроками – Вильмаром Барриосом (15 млн евро), Сердаром Азмуном (12 млн евро) и Ярославом Ракицким (10 млн евро). Отметим, что единственный профицитный сезон «Зенит» завершил с минимальным количеством очков – 64, но и этого вполне хватило для итогового успеха в РПЛ.

Резкий минус

Уже через год, в сезоне-2019/2020, «Зенит» потратил на новобранцев на 50,7 млн евро больше, нежели получил от продажи игроков. Ключевой стала покупка Малкома за 41,5 млн евро, которая составила большую часть расходов на трансферы в том сезоне. Отметим, что летом 2023 года «Зенит» продал россиянина с бразильскими корнями в «Аль-Хиляль» за 60 млн евро и наверняка завершит текущий сезон с положительным значением прибыли. Кроме того, 14 млн евро в сезоне-2019/2020 было потрачено на Дугласа Сантоса. Доход удалось получить за счёт продажи Михи Мевли (4 млн евро), Дмитрия Полоза и Элмира Набиуллина (каждый по 3 млн евро) в «Сочи».

После пандемии расходы сократились

За три последующих постпандемийных сезона «Зенит» потратил всего на 20 млн евро больше, нежели за один только сезон-2019/2020.

В сезоне-2021/2022 самые большие расходы питерский клуб понёс на трансфере Юри Алберто, который был куплен у бразильского «Интернасьонала» за 25 млн евро. Годом ранее за Вендела из «Спортинга» было уплачено 20,3 млн евро. В сезоне-2022/2023 «Зенит» и вовсе экономил. Матео Кассьерра был выкуплен у «Сочи» за скромные 4,5 млн евро. Заработать удалось и того меньше – всего 2,9 млн евро, из которых 2 млн евро были получены за трансфер Деяна Ловрена в «Лион». Бесспорно, если бы не отстранение наших клубов от участия в Еврокубках, то боссы «Зенита» готовы были бы потратить больше. Но пока что и 10 млн евро на трансферы за сезон хватает для того, чтобы стать чемпионом России.

Сколько заработал и потратил питерский «Зенит» за последние пять лет на трансферах

Сезон
Доход, млн евро
Расход, млн евро
Прибыль, млн евро
Итоговое количество очков в РПЛ
2022/2023 2,9 10 -7,1 70
2021/2022 10,6 49,4 -38,8 65
2020/2021 7,8 32,5 -24,7 72
2019/2020 19,5 70,2 -50,7 64

Сколько потратил и заработал на трансферах московский «Спартак» за последние пять лет


Константин Лицин

 

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит РПЛ
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