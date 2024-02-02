«Сочи» и «Ахмат» голов друг другу не забили

Два представителя Российской премьер-лиги, «Сочи» и «Ахмат» проводили очный товарищеский матч на зимних сборах. Игра завершилась со счётом 0:0.

Напомним, что «Сочи» является абсолютным аутсайдером РПЛ и занимает 16-е место в турнирной таблице с 11 очками. «Ахмат» чуть выше – на 13-м месте с 17 баллами.

В следующих товарищеских встречах «Сочи» ожидает соперничество с софийской «Славией». Матч назначен на 7 февраля. Далее сочинцы сыграют с московским ЦСКА.

«Ахмат» встретится с «Нефтчи» из узбекистанского города Фергана 3 февраля. Следом, 6 февраля грозненцы сыграют против казахстанского «Кызыл-Жара».