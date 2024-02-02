«Вы правила вообще знаете?» Карпин недоволен судейством

В пятницу «Ростов» проводит матч против «Шабаб Аль-Ахли» в рамках зимнего турнира РПЛ. По ходу второго тайма ростовчане при счёте 3:1 в свою пользу остались в меньшинстве после удаления защитника Умара Сако.

Рулевой «Ростова» Валерий Карпин выразил недовольство после получения Сако карточки красного цвета.

«Вы правила вообще знаете? В опорную руку мяч попал... Что мы сейчас тренировать будем, оборону?» - сказал Карпин в адрес судей. Слова специалиста приводит телеграм-канал «Бухтельная».

Напомним, что в зимнем турнире РПЛ участвуют «Ростов», «Шабаб Аль-Ахли», «Спартак» и «Кайрат».