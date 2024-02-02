Гладилин выступил против перехода Мелёшина в минское «Динамо»

Экс-игрок столичного «Спартака» Валерий Гладилин поделился мнением о возможном переходе нападающего «красно-белых» Павла Мелёшина в «Динамо» Минск.

«Ему точно туда переходить не стоит. Павел перспективный форвард, который должен играть в РПЛ. Я с уважением отношусь к минскому «Динамо», но выпадать из РПЛ Мелёшину сейчас нельзя», — заявил Гладилин «РБ Спорту».

По мнению эксперта, «Факел» является отличным вариантом для молодого футболиста.

В этом сезоне 19-летний Мелёшин сыграл в восьми матчах с учетом всех турниров и забил один мяч.

Ранее сообщалось, что минское «Динамо» ведет переговоры со «Спартаком» по аренде Мелёшина.