Мамаев – о форме Глушакова: «Денчик молодец, безусловно»

Бывший игрок «Краснодара», «Ростова» и сборной России Павел Мамаев оценил текущую форму Дениса Глушакова. Напомним, что Глушаков, которому в конце января стукнуло уже 37 лет, поддерживает свою форму на сборах с «Ростовом» Валерия Карпина, клубом РПЛ, который идёт в её первой десятке.

«Денчик — молодец, безусловно. Дай бог ему здоровья и пусть продолжит карьеру в этом сезоне, отыграет следующий, да сколько он хочет!», - говорит Мамаев телеканалу «Матч ТВ».

Отметим, что зимой Глушаков расторг свой контракт с костромским «Спартаком» из Второй лиги – в этой команде Денис провёл осень 2023 года.

Ранее Валерий Карпин не исключил, что Глушаков может перейти в «Ростов».