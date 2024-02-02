Булыкин: «В РПЛ появилась борьба за призовые места»

Экс-футболист сборной России Дмитрий Булыкин поделился комментарием о конкуренции команд в нынешнем сезоне РПЛ.

«Сейчас в РПЛ действительно появилась борьба за призовые места. Все команды из группы лидеров находятся рядом. И потому вторая половина сезона будет увлекательной», — приводит слова Булыкина Vprognoze.

Эксперт добавил, что еще присутствует интрига в нижней части таблицы. Будет интересно посмотреть, сможет ли «Сочи» остаться в элитном дивизионе, подытожил Булыкин.

На зимнюю паузу лидером Российской премьер-лиги ушел «Краснодар», который смог набрать 38 очков в 18 встречах. Рядом расположился «Зенит», набравший 36 баллов.