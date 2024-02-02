Мамаев не горит желанием возобновлять карьеру

Скандально известный российский футболист Павел Мамаев порассуждал по поводу возобновления своей карьеры.

«У меня на самом деле желания сейчас нет. Много других задач и целей. Не задумываюсь об этом», - признаётся Мамаев телеканалу «Матч ТВ».

Сейчас Павлу 35 лет. Последним клубом в карьере Мамаева на данный момент являются «Химки» - за эту команду он провёл лишь одну игру, а после завершил карьеру. Ранее Павел выступал в таких клубах как московские «Торпедо» и ЦСКА, «Краснодар» и «Ростов». С 2010 по 2016 годы периодически вызывался в национальную сборную России. Чемпион России в составе московских «армейцев».