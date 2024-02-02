Тарханов заявил, что не считает трансфер Угальде в «Спартак» громким

Российский тренер Александр Тарханов рассказал, считает ли он трансфер нападающего Манфреда Угальде в московский «Спартак» громким.

«Я первый раз услышал про Угальде, только в связи с его переходом в «Спартак». Поэтому не считаю его переход громким», — приводит слова Тарханова Vprognoze.

Напомним, «Спартак» приобрел 21-летнего Угальде у нидерландского «Твенте». Как сообщало сетевое издание «Евро-Футбол.Ру», стоимость сделки составила 12 миллионов евро и три миллиона в качестве бонусов.

В первой части сезона Угальде провел за «Твенте» 25 матчей, в которых забил девять мячей и сделал семь ассистов.