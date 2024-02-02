Московское «Динамо» официально подтверждает: полузащитник Даниил Лесовой стал игроком израильского клуба «Маккаби» из города Хайфа.

Перебирается динамовец в новый клуб в рамках аренды, срок которой рассчитан до конца текущего сезона. Отметим, что у «Маккаби» есть право выкупа россиянина, если за проведённое в клубе время он должным образом себя проявит.

Лесовому 26 лет, в московской команде он с сентября 2020 года. В этом сезоне на счету футболиста всего лишь 13 выходов на поле в официальных матчах – в них он отметился одним ассистом.

Контракт Лесового с «Динамо» рассчитан до середины лета 2025 года.