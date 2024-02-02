Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Стал известен результат закрытого матча «Спартак» – «Торпедо»

02 Февраля 2024 • 18:01 Комментировать

Сегодня, 3 февраля, в ОАЭ состоялся товарищеский матч между московским «Спартаком» и столичным «Торпедо».

Как утверждает телеграм-канал «Дай УдаритЬ», подопечные Гильермо Абаскаля оказались сильнее своего соперника – встреча завершилась со счетом 3:2.

По информации ряда источников, авторами голов в составе «красно-белых» стали Антон Зиньковский, Хесус Медина и Квинси Промес. Один из двух мячей «автозаводцев» на счету Йорди Рейны.

Следующий контрольный поединок «Спартак» проведет 7 февраля. Соперником «красно-белых» в рамках Зимнего кубка РПЛ станет «Ростов» Валерия Карпина.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Торпедо Москва
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Модрич принял неожиданное решение по будущему Хави решил, где хочет работать после «Барселоны» Лапорта предложил известному тренеру возглавить «Барселону» ​Директор «Барселоны» выбрал нового тренера на замену Хави «Реал» решил судьбу Беллингема и Винисиуса, если подпишет Мбаппе «Реал» анонсировал трансфер Мбаппе ​Тухель выбрал клуб на следующий сезон Клопп рассказал о срыве перехода Беллингема в «Ливерпуль» ​Назван самый великий футбольный клуб в мире Холанн убеждён, что ему нужно перейти в «Реал» для завоевания «Золотого мяча»
Кто может сменить Хави в «Барселоне» «Барселона» на своём поле пропустила 5 мячей от «Вильярреала» Гвардиола назвал тренера, который должен заменить Хави в «Барселоне» «Барселона» - «Вильярреал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:5 «Манчестер Сити» выбрал замену Гвардиоле «Реал» и ещё три гранда претендуют на Хаби Алонсо Хави объявил об уходе из «Барселоны» по окончании сезона «Барселона» всё же сломила сопротивление «Осасуны» ​Моуринью может возглавить «Барселону» Порешали без Роналду: «Аль-Наср» отгрузил шесть безответных мячей «Интеру Майами» с Месси, Альбой, Бускетсом и Суаресом
Спортивные новости
«Феррари» объявила о подписании Хэмилтона с сезона-2025 Канарейкин: «Видно, что «Спартак» замахнётся на большие задачи» Кожевников: «Сибирь» не выпала из гонки за плей-офф КХЛ» «Локомотив» сломил сопротивление «Спартака» в КХЛ ЦСКА победил «Торпедо» в матче КХЛ и вышел в плей-офф Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 02 Февраля
18:21 · Россия. Премьер-лига
Булыкин: «В РПЛ появилась борьба за призовые места»
18:14 · Россия. Премьер-лига
Мамаев не горит желанием возобновлять карьеру
18:09 · Россия. Премьер-лига
Тарханов заявил, что не считает трансфер Угальде в «Спартак» громким
18:08 · Россия. Премьер-лига
«Динамо» подтвердило переход Лесового в израильский клуб официально
17:56 · Россия. Премьер-лига
​Губерниев назвал Карпина легендой
17:47 · Россия. Премьер-лига
Камоцци рассказал, кто из футболистов РПЛ может заиграть в Европе
17:27 · Россия. Премьер-лига
Угальде дебютировал за «Спартак» в товарищеском матче
17:25 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили уверен, что «Спартаку» не нужен Ломаев
17:09 · Россия. Премьер-лига
Карпин: «У нас футбол скучный, вы 50 вопросов задали про Глушакова»
17:08 · Россия. Премьер-лига
У «Локомотива» может появиться фарм-клуб в Беларуси слухи
17:07 · Россия. Премьер-лига
Карпин: «Чувствую себя лет на 30»
17:00 · Россия. Премьер-лига
Булыкин: «Локомотив» — сейчас самая российская команда»
16:57 · Россия. Премьер-лига
Николич: «Положительно удивлён уровнем футбола в ОАЭ»
16:52 · Россия. Премьер-лига
​«Зенит» подписал новый контракт с Кассьеррой – раскрыта сумма отступных
16:52 · Россия. Премьер-лига
Николич: «Очень хорошие воспоминания о России вообще»
Все новости
Рекомендуем