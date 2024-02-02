Стал известен результат закрытого матча «Спартак» – «Торпедо»

Сегодня, 3 февраля, в ОАЭ состоялся товарищеский матч между московским «Спартаком» и столичным «Торпедо».

Как утверждает телеграм-канал «Дай УдаритЬ», подопечные Гильермо Абаскаля оказались сильнее своего соперника – встреча завершилась со счетом 3:2.

По информации ряда источников, авторами голов в составе «красно-белых» стали Антон Зиньковский, Хесус Медина и Квинси Промес. Один из двух мячей «автозаводцев» на счету Йорди Рейны.

Следующий контрольный поединок «Спартак» проведет 7 февраля. Соперником «красно-белых» в рамках Зимнего кубка РПЛ станет «Ростов» Валерия Карпина.