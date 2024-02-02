Камоцци рассказал, кто из футболистов РПЛ может заиграть в Европе

Итальянский менеджер Франко Камоцци ответил на вопрос, у кого из футболистов РПЛ есть шансы заиграть в европейском чемпионате.

«Кто из игроков может последовать примеру Захаряна? Сперцян, Тикнизян, Фомин, Тюкавин – все они спокойно могут играть в Европе», — приводит слова Камоцци Betonmobile.

Напомним, 20-летний Захарян прошлым летом покинул московское «Динамо» и перебрался в испанский «Реал Сосьедад». На данный момент на счету россиянина уже 24 выхода на поле в футболке сан-себастьянцев и одна голевая передача.

Кроме того, в сильнейших европейских лигах выступают Алексей Миранчук («Аталанта», Италия), Александр Головин («Монако», Франция) и Далер Кузяев («Гавр», Франция).