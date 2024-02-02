Угальде дебютировал за «Спартак» в товарищеском матче

Нападающий Манфред Угальде дебютировал за московский «Спартак» в товарищеском матче с «Торпедо».

В эти минуты «Спартак» и «Торпедо» проводят контрольный поединок в закрытом режиме. Однако «РБ Спорту» удалось узнать состав «красно-белых», который вышел на второй тайм. Отмечается, что с первых минут второй половины игры на поле появился новичок «Спартака» Манфред Угальде, купленный у «Твенте» за 13 миллионов евро.

Полностью состав «Спартака» на второй тайм выглядит следующим образом: Свинов, Хлусевич, Дуарте, Бабич, Классен, Медина, Умяров, Зорин, Мозес, Промес, Угальде.

По данным источника, сейчас команда Гильермо Абаскаля впереди – 2:1. Авторами голов у «Спартака» стали Антон Зиньковский и Хесус Медина.