Кавазашвили уверен, что «Спартаку» не нужен Ломаев

Бывший голкипер московского «Спартака» Анзор Кавазашвили порассуждал о слухах, что связывают вратаря самарских «Крыльев Советов» Ивана Ломаева с «красно-белыми».

«Любой переход футболиста связан в первую очередь с устойчивостью психики. Надо выдерживать большое напряжение в сильной команде, там надо получить доверие. Перейти-то можно в любой клуб. Но в «Спартаке» уже есть сильные вратари», - отмечает Кавазашвили в разговоре с Legalbet.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что «Спартаку» предложили Ломаева. Тем не менее, позже один из порталов сообщил, что вратарь «красно-белым» не нужен. Сейчас голкиперами «Спартака» являются Александр Максименко, его тёзка Александр Селихов и Илья Свинов.