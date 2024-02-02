«Арсенал» из белорусского города Дзержинск может стать фарм-клубом столичного «Локомотива», представителя Российской премьер-лиги.

Как сообщает Legalbet, «железнодорожники» активно пытаются договориться с руководством «Арсенала» о сотрудничестве. Важен и другой факт: 15 января дзержинский клуб возглавил Вячеслав Вашкевич, ранее он трудился в молодёжной команде «Локомотива» и покинул клуб 14 декабря прошлого года.

Отметим, что «Арсенал» с нового сезона в Беларуси будет играть в Высшей лиге, так как по итогу прошлого сезона выиграл Первую лигу.

Московский «Локо» после 18 туров РПЛ занимает четвёртое место таблицы и располагает в активе 41 баллом.