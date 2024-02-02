Булыкин: «Локомотив» — сейчас самая российская команда»

Экс-футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о трансферной кампании «железнодорожников» этой зимой.

«Локомотив» очень хорошо проводит свое межсезонье. Приятно видеть, что команда не тратит огромные деньги на иностранцев, а пытается воспитывать своих. «Локо» — сейчас самая российская команда», — приводит слова Булыкина Sport24.

Как отметил эксперт, последние подписания легионеров очень выгодные для «Локомотива», ведь футболисты могут принести пользу и без больших финансовых вложений.

После 18 сыгранных туров подопечные Михаила Галактионова занимают четвертую строчку в турнирной таблице чемпионата России, имея в копилке 31 очко.