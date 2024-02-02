Николич: «Положительно удивлён уровнем футбола в ОАЭ»

Главный тренер «Аль-Шабаба» Марко Николич в эфире канала «Матч ТВ» дал комментарий перед матчем с «Ростовом».

- Мы сегодня увидим, как ваша новая команда играет с командой РПЛ, «Ростовом». Как бы вы оценили футбольный уровень ОАЭ по сравнению с РПЛ и вообще то, с чем вы здесь столкнулись?

- Точно не знаю. Просто я положительно удивлен уровнем футбола. Сегодня мы будем играть без пяти сборников, которые просто три дня назад закончили играть на Кубок Азии. Из сильных иностранцев Лука Миливоевич, серб, и Мунас Даббур из «Хоффенхайма», у них маленькие повреждения, не хочу рисковать ими сегодня, это для нас товарищеская игра. Какой уровень? Не знаю. Посмотрим сегодня, очень качественные молодые бразильцы у нас, есть очень качественные иностранцы. И вообще этот район, Саудовская Аравия, Катар и Эмираты очень быстро развиваются. Очень много качественных тренеров и футболистов. А какой уровень - посмотрим сегодня.

- У вас есть задача выиграть этот турнир?

- Нет, у нас чемпионат продолжается через 10 дней. Это самое важное для нас. Мы смотрим на эту игру сегодня как на подготовку. Мы играли в Сербии летом против сербских и хорватских команд, обыгрывали их тоже. Мне все равно интересно посмотреть, как проведем товарищеские матчи с российскими командами.