​«Зенит» подписал новый контракт с Кассьеррой – раскрыта сумма отступных

На фоне слухов об интересе к Матео Кассьерре из Европы «Зенит» заключил с игроком новое трудовое соглашение. Новый контракт колумбийца является долгосрочным. Предыдущий договор был рассчитан до середины 2025 года.

О том, что Кассьерра подписал с «Зенитом» новый контракт, на своих страницах информирует Sport24. По данным источника, в новом трудовом соглашении игрока выросла сумма отступных – теперь выкупить Кассьерру можно за 30 миллионов евро.

Матео Кассьерра является лучшим бомбардиром текущего чемпионата России. Колумбиец записал на свой счёт 14 голов.

Добавим, что «Зенит» проводит зимние каникулы на второй позиции в турнирной таблице РПЛ.