Николич: «Очень хорошие воспоминания о России вообще»

Главный тренер «Аль-Шабаба» Марко Николич в эфире канала «Матч ТВ» дал комментарий перед матчем с «Ростовом».

- Какое у вас главное воспоминание от года работы в России?

- Большой привет всем в России, особенно болельщикам, которые любят футбол. Очень хорошие воспоминания вообще. Там у меня осталось очень много друзей, хороших футбольных контактов. Мы постоянно на связи, друзья приезжают в Белград с семьей, женами и детьми. Это хорошее воспоминание. В то время российский чемпионат официально был шестым в Европе. В мой второй год, кажется, три команды играли в Лиге чемпионов: «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар» через квалификацию. Очень высокий уровень футбола, полные стадионы. Все знают, что я люблю Россию и русский футбол, ничего нового не скажу.