Минское «Динамо» хочет арендовать форварда «Спартака»

Нападающий московского «Спартака» Павел Мелёшин может перебраться в минское «Динамо». Об этом рассказал главный тренер «Динамо» Вадим Скрипченко.

«Сейчас мы в переговорном процессе. Да, мы заинтересованы в Мелёшине, но преждевременно говорить, что это произойдет. Мы приблизились в решении этого вопроса, прошли далеко в переговорах», — приводит слова Скрипченко «Чемпионат».

При этом специалист отметил, что здесь важно решение самого Мелёшина, который должен хотеть перейти в «Динамо».

В текущем сезоне 19-летний Мелёшин принял участие в восьми матчах с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом.