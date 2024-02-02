​Роналдо – в основе «Ростова» на первый матч зимнего турнира РПЛ

В пятницу состоится первый матч зимнего турнира Российской премьер-лиги – «Ростов» сыграет против «Шабаб Аль-Ахли». Рулевой ростовчан Валерий Карпин в свой день рождения решил включить в стартовый состав таких игроков:

Медведев, Мелёхин, Чернов, Вахания, Осипенко, Глебов, Уткин, Щетинин, Азнауров, Комличенко, Роналдо.

Отметим попадание Роналдо, зимнего новичка «Ростова», в стартовый состав команды на эту игру.

Матч между «Ростовом» и «Шабаб Аль-Ахли» стартует в 17:15 по московскому времени. Следить за игрой можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.