Ленини может стать одноклубником Иньесты

Полузащитник «Краснодара» Кевин Ленини может продолжить карьеру в «Эмирейтсе» из ОАЭ. Об этом рассказал агент футболиста Пьеро Фернандес.

Ранее появилась информация, что неназванный клуб из ОАЭ хочет подписать 27-летнего хавбека «быков».

«Я получил предложение от клуба из ОАЭ об аренде на пять месяцев с возможностью выкупа. Мы ждем одобрения от «Краснодара». Сам Ленини хочет поехать туда. Это клуб «Эмирейтс», где играет Иньеста», — приводит слова агента «Чемпионат».

Напомним, Ленини выступает за «Краснодар» с сентября 2022 года. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают стоимость Ленини в 1,2 миллиона евро.