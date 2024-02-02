Полузащитник «Краснодара» Кевин Ленини может сменить клубную прописку этой зимой.

По сведениям портала «РБ Спорт», 27-летний футболист находится в шорт-листе клуба из ОАЭ. Сообщается, что сам Ленини заинтересован в таком переходе.

Ранее агент Ленини неоднократно повторял, что его клиент не хочет оставаться в кубанском клубе.

В сезоне-2023/24 Ленини появился на поле в 15 играх с учетом всех турниров, в которых один раз поразил ворота соперников и стал автором одного голевого паса.

Действующий контракт хавбека с «Краснодаром» рассчитан до середины следующего года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость Ленини составляет 1,2 миллиона евро.