Силкин: Джикия? «Динамо» нужен надёжный защитник

Экс-наставник «Динамо» Сергей Силкин ответил на вопрос, мог бы защитник «Спартака» Георгий Джикия усилить «бело-голубых».

«В теории Джикия мог бы помочь «Динамо», но в последнее время Георгий играл с ошибками. Это не очень хорошо для защитника. Ошибки были результативные. Нужен надежный защитник», — приводит слова Силкина «РБ Спорт».

По мнению эксперта, Джикия по делу проиграл конкуренцию Срджану Бабичу, потому что не смог воспользоваться своими шансами.

В текущем сезоне 30-летний Джикия появился на поле в девяти матчах во всех турнирах и не отметился голевыми действиями. Контракт защитника со «Спартаком» рассчитан до лета этого года.