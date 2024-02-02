​«Реал Сосьедад» обратился к Карпину

Испанский клуб «Реал Сосьедад» обратился к российскому тренеру Валерию Карпину. Представители Ла Лиги поздравили своего бывшего футболиста с днём рождения – в пятницу Карпину исполнилось 55 лет.

«Поздравляем, Карпин!» - говорится в публикации «Реал Сосьедада» с нарезкой голов Карпина в составе команды.

Валерий Карпин выступал за «Реал Сосьедад» на протяжении двух отрезков карьеры – в 1994-1996 и 2002-2005 годах. За это время россиянин провёл 194 матча, в которых забил 37 голов и отдал два голевых паса.

В настоящий момент Карпин тренирует «Ростов» и сборную России.