​Агент высказался о будущем Джикии

Агент Вадим Шпинёв, который работает с защитником «Спартака» Георгием Джикией, высказался на тему будущего игрока.

Как известно, действующее трудовое соглашение Джикии со «Спартаком» рассчитано до конца нынешнего сезона.

«Мы находимся в стадии активных переговоров с клубом. Единой концепции со «Спартаком» по продолжению карьеры Георгия пока не выработано. Она может быть как в «Спартаке», так и в другом клубе летом», - цитирует Шпинёва сайт «Матч ТВ».

Стоит сказать, что в первой части сезона 30-летний Джикия потерял твёрдое место в основном составе «Спартака». Опытный защитник поучаствовал в шести матчах Премьер-лиги.

Добавим, что на текущий момент «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России.