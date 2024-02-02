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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Агент высказался о будущем Джикии

02 Февраля 2024 • 15:54 Комментировать

Агент Вадим Шпинёв, который работает с защитником «Спартака» Георгием Джикией, высказался на тему будущего игрока.

Как известно, действующее трудовое соглашение Джикии со «Спартаком» рассчитано до конца нынешнего сезона.

«Мы находимся в стадии активных переговоров с клубом. Единой концепции со «Спартаком» по продолжению карьеры Георгия пока не выработано. Она может быть как в «Спартаке», так и в другом клубе летом», - цитирует Шпинёва сайт «Матч ТВ».

Стоит сказать, что в первой части сезона 30-летний Джикия потерял твёрдое место в основном составе «Спартака». Опытный защитник поучаствовал в шести матчах Премьер-лиги.

Добавим, что на текущий момент «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. 

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Георгий Джикия Вадим Шпинёв ещё теги
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