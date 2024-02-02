​Новичок «Спартака» Угальде назвал два своих главных качества

В зимнее трансферное окно «Спартак» провернул трансфер форварда Манфреда Угальде из «Твенте». В небольшом интервью для клубного канала «красно-белых» костариканский футболист рассказал о своих качествах.

«По качествам я настоящий боец, прежде всего. И я хорош с мячом. Думаю, что эти два компонента [главные].Постараемся делать всё, чтобы радовать болельщиков и добиваться побед в каждом матче», - сказал Угальде.

Первый официальный матч в 2024 году «Спартак» проведёт через месяц – 2 марта. Команда Гильермо Абаскаля будет играть против «Зенита» на выезде. На текущий момент «красно-белые» занимают пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги.