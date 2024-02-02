​Угальде: «Я рад быть первым игроком из Коста-Рики в «Спартаке»

Недавно состав «Спартака» пополнил нападающий Манфред Угальде. Он стал первым игроком из Коста-Рики в истории «красно-белых». 21-летний игрок дал комментарий на этот счёт.

«Конечно, я рад быть первым игроком из Коста-Рики в «Спартаке». Это очень здорово», - сказал Угальде пресс-службе московского клуба.

Также Угальде рассказал об общении с Квинси Промесом, который ранее тоже выступал в Нидерландах.

«Мы прекрасно пообщались, поговорили про Голландию, про «Твенте» - здорово!» - поведал Угальде.

«Будет ли Квинси помогать мне с адаптацией? Он сразу дал понять, что будет помогать мне во всех вопросах. Квинси сказал, что я могу обращаться к нему», - высказался Манфред.