​Угальде рассказал о знакомстве с Абаскалем в «Спартаке»

В зимнее трансферное окно состав «Спартака» пополнил нападающий Манфред Угальде. Пресс-служба московского клуба опубликовало видео о первом дне костариканца в команде. Футболист ответил на вопрос о знакомстве с главным тренером «красно-белых» Гильермо Абаскалем.

«Мы встретились, он поприветствовал меня, рассказал о тех футбольных идеях, которые у него есть, познакомил меня с персоналом, со штабом. В принципе, пока так», - рассказал Угальде.

В настоящий момент «Спартак» готовится ко второй части сезона на сборах. После восемнадцати туров команда Гильермо Абаскаля занимает пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги.