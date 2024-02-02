В «Урале» объяснили уход Юшина в «Родину»

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов ответил на вопрос, почему вингер Александр Юшин ушёл в «Родину».

«Во-первых, у него заканчивается контракт. Во-вторых, он мог не попадать в состав. Мы пошли ему навстречу, чтобы он играл. А играть ему надо обязательно. Он хороший парень, много помог нашей команде», — приводит слова Иванова «Чемпионат».

Ранее стало известно, что 28-летний Юшин покинул «Урал» и стал новым игроком московской «Родины».

В текущем сезоне футболист принял участие 19 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом и оформил один ассист.