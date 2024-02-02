Шалимов признался, что соскучился по работе

Экс-наставник екатеринбургского «Урала» Игорь Шалимов ответил на вопрос о том, соскучился ли по работе.

«Конечно, соскучился. Без работы и скучно, и тоскливо, и тяжело. Когда ты в команде, у тебя совсем другая жизнь. Поэтому — конечно, да, соскучился. Будут предложения — будем разговаривать», — приводит слова Шалимова «Чемпионат».

Напомним, 55-летний Шалимов покинул «Урал» в августе 2022 года. Ранее тренер возглавлял «Ахмат», «Химки» и «Краснодар».

После 18 туров лидером чемпионата России является «Краснодар», набравший 38 очков. На второй позиции идет «Зенит» (36), а на третьей — «Динамо» (32).