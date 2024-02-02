​Николич: «Уровень легионеров в РПЛ упал»

Рулевой «Шабаб Аль-Ахли» Марко Николич высказался о российском футболе. По мнению сербского специалиста, ранее работавшего в московском «Локомотиве», в Российской премьер-лиге упал уровень легионеров.

«Когда я работал в России, было много качественных иностранцев и российских футболистов. Сейчас упал уровень иностранцев, но русские игроки никуда не пропали. Можно сказать, что их уровень даже и вырос!» - слова Николича приводит телеграм-канал «Мутко против».

Отметим, что «Шабаб Аль-Ахли» выступит на зимнем турнире РПЛ. Также участниками турнира станут «Спартак», «Ростов» и «Кайрат».

Добавим, что чемпионат России возобновится уже через четыре недели.