Стало известно, интересен ли Ломаев «Спартаку»

Услуги голкипера «Крыльев Советов» Ивана Ломаев были предложены московскому «Спартаку». Ранее об этом сообщил журналист Иван Карпов.

Однако по информации Metaratings, «красно-белые» не заинтересованы в приглашении 25-летнего вратаря. Сообщается, что «Спартак» не планирует приобретать голкипера в зимнее трансферное окно. При этом отмечается, что на всякий случай у москвичей есть шорт-лист вратарей, в который не входит Ломаев.

В текущем сезоне Ломаев появился на поле в 12 матчах с учетом всех турниров, в которых пропустил 18 мячей и дважды смог оставить свои ворота в неприкосновенности.

«Спартаку» предложили Ломаева