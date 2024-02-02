Уровень ФНЛ - Орещук оценил команду Месси

Экс-спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук отреагировал на результат товарищеского поединка между саудовским «Аль-Насром» и американским «Интер Майами». Команда Лионеля Месси потерпела разгромное поражение со счетом 0:6.

В разговоре с журналистом «РБ Спорта» функционер заявил, что по уровню саудовский клуб прилично превосходит лидеров чемпионата России – «Краснодар» и «Зенит».

«Я просто не понял «Интер Майами» - это что за команда? ФНЛ какая-то, все пешком», - дополнил Орещук.

Напомним, что за «Аль-Наср» выступают Криштиану Роналду, Садио Мане и еще несколько звездных футболистов.