Николич — об игре Бакаева в ОАЭ: «Всё лучше и лучше с каждым днём»

Рулевой «Шабаб Аль-Ахли» Марко Николич поделился комментарием об игре российского полузащитника «Аль-Вахды» Зелимхана Бакаева.

«Мне кажется, Бакаев не играет плохо. При новом тренере он начал выходить на поле. Забил в очень важном матче. Он все лучше и лучше с каждым днем», — цитирует Николича «Чемпионат».

На данный момент 27-летний футболист выступает за клуб из ОАЭ на правах аренды. Напомним, контракт Бакаева принадлежит «Зениту».

В составе «Аль-Вахды» Бакаев принял участие в 12 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом и стал автором одного результативного паса.