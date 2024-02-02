«Любой тренер РПЛ справился бы с работой в «Спартаке» не хуже Абаскаля» — Мостовой

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой оценил работу Гильермо Абаскаля на посту главного тренера столичного клуба.

Эксперт призвал взглянуть на траты клуба, после которых нельзя считать нормальным то, что «Спартак» после 18 туров уже не является претендентом на чемпионство.

«Конечно, в этом вина главного тренера. Ну не хочется снова эту песню заводить. Понятно, что любой тренер РПЛ справился бы с работой в «Спартаке» не хуже Абаскаля», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

После 18 сыгранных матчей «красно-белые» располагаются на пятой позиции в турнирной таблице чемпионата России, имея в копилке 30 баллов.