Кушанашвили назвал чемпиона РПЛ - это не «Зенит»

Известный журналист Отар Кушанашвили поделился мнением относительно того, кто станет чемпионом России в нынешнем сезоне.

«Чемпион РПЛ в этом сезоне? «Краснодар»! Вне всякого сомнения. «Краснодар» и только «Краснодар». Всё! Нет никаких разночтений здесь. «Краснодар» будет чемпионом страны», - высказал мнение журналист на ютуб-канале «Это футбол, брат!».

После 18 проведенных туров Российской премьер-лиги краснодарский коллектив набрал 38 очков и занимает первое место в турнирной таблице. Подопечные Владимира Ивича опережают идущий на второй строчке «Зенит» на два балла.