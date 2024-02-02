Известный агент Павел Андреев предложил вратаря «Крыльев Советов» Ивана Ломаева, который является его клиентом, московскому «Спартаку». Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своем телеграм-канале.

По информации источника, сумма выкупа контракта Ломаева составляет 120 миллионов рублей (около 1,2 млн евро).

Напомним, что сейчас в распоряжении «Спартака» есть три голкипера: Александр Селихов, Александр Максименко и Илья Свинов. Стоит сказать, все трое уже успели поиграть в текущем сезоне.

После 18 туров «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 30 очков. «Крылья Советов» идут на шестой позиции, имея в копилке 29 баллов.