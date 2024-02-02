Орещук: «Динамо» перевыполняет задачу на сезон»

Футбольный функционер Роман Орещук, который ранее работал спортивным директором московского «Динамо», высказался о задаче «бело-голубых» в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Конечно. Насколько я помню, задача у «Динамо» - быть в пятерке. Это поставленная руководством клуба задача. Они ее перевыполняют, поэтому у каждого свои задачи», - передает слова Орещука «РБ Спорт».

По итогам 18 туров Российской премьер-лиги подопечные Марцела Лички набрали 32 балла и занимают третье место в турнирной таблице. Отставание «бело-голубых» от лидирующего «Краснодара» составляет шесть очков.