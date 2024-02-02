Агент: «Чистякова здорово приняли в «Сочи»

Андрей Талаев, агент защитника «Сочи» Дмитрия Чистякова, ответил на вопрос о том, как проходит адаптация его подопечного в новой команде.

Напомним, этой зимой Чистяков перебрался в «Сочи» из «Зенита» на правах аренды.

«Адаптация Дмитрия проходит отлично, его здорово приняли в команде. Рабочий процесс идет, никаких проблем», — приводит слова Талаева «РБ Спорт».

Агент отметил, что Чистяков уже провел один матч против молодежной команды «Сочи» и постепенно привыкает к требованиям тренера.

В первой части сезона 30-летний футболист появился на поле в восьми матчах с учетом всех турниров и не отметился голевыми действиями.