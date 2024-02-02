Защитник Никита Кривцов пролонгировал сотрудничество с «Краснодаром». Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Стороны поставили подписи под долгосрочным трудовым договором, рассчитанным до конца июня 2029 года. Срок предыдущего контракта Кривцова истекал в 2026 году.

За краснодарский коллектив Никита выступает с 2021 года. В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги защитник сыграл 18 поединков, записав на свой счет один забитый мяч.

После 18 туров «Краснодар» набрал 38 очков и располагается на первом месте в турнирной таблице чемпионата страны. РПЛ возобновится в марте.